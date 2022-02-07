Воронеж, , 14:12 — REGNUM В Воронеже председатель товарищества собственников жилья подозревается в присвоении более 4,6 млн рублей, сообщили 7 февраля в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Воронежу.

Деньги Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По предварительным данным, 62-летний председатель ТСЖ подозревается в присвоении более 4,6 млн рублей, которые должны были быть перечислены поставщику на оплату тепловой энергии. Деньгами подозреваемый, считают в полиции, распорядился не по целевому назначению.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.