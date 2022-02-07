Нальчик, 7 февраля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии при выполнении программы «Развитие образования в республике» был нанесен ущерб на сумму 3,4 млн рублей. Подозреваемым в мошенничестве стал руководитель одной из коммерческих структур, которая выполняла поставку компьютеров. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили 7 февраля в пресс-службе МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Как установлено, контракт на поставку ноутбуков был заключен в июле 2019 года между компанией и одним из ведомств Кабардино-Балкарии. Согласно документу фирма получила денежные средства в размере более 30,7 млн рублей. Однако, как оказалось при проверке, поставленные ноутбуки не соответствуют техническим характеристикам, указанным в контракте, а стоимость техники завышена на 3,4 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела.

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