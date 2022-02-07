Санкт-Петербург, 7 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В 2021 году в Петербурге автодилеры смогли продать покупателям 158 992 новых легковых и легких коммерческих автомобиля. Это на 11% больше, чем в 2020 году, что стало лучшим результатом для петербургского авторынка за последние три года.

Авторынок

Об этом сообщили 7 февраля издания «Auto-Dealer.ru — Петербург» и «Новый проспект». Петербургский авторынок показал гораздо более существенную динамику, чем общероссийский, выросший за прошлый год только на 4%. Тем не менее, несмотря на в целом успешный год, второе полугодие 2021 года на фоне дефицита машин завершилось падением продаж новых автомобилей в Петербурге на 16%.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж новых автомобилей в России по итогам 2021 года достигла 9,5% (в 2020 году — 8,9%).

«Второй год подряд лидером автомобильного рынка города стал Hyundai. Дилеры марки побили рекорд 13-летней давности, реализовав в течение года 21 045 новых машин, — отметили автоэксперты. — В тройке лидеров по итогам 2021 года находятся Kia и Lada, которые поменялись местами по сравнению с 2020 годом».

В то же время снизили объем продаж две популярные марки из первой десятки на петербургском рынке — Škoda и Volkswagen. Японские бренды Nissan и Mitsubishi по итогам 2021 года впервые за долгое время в рейтинге продаж заняли места ниже 10-го.