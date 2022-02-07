* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 7 февраля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Подразделения военной разведки армии Ирака провели спецоперацию по поиску и ликвидации укрытий группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) севернее Багдада. Об этом 7 февраля сообщает Al-Iwaa.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

По данным журналистов, в ходе операции спецназ обнаружил лагерь, в котором боевики скрывались от преследования, после совершения терактов.

Отмечается, что укрытие было обнаружено в необитаемой части района Тармия, где боевиков было трудно обнаружить. На базе иракскими военными было захвачено оружие, боеприпасы и материалы для изготовления взрывных устройств.

Ранее командование иракской армии в округе Багдад сообщило о проведении контртеррористической операции в районе Тармия.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.