Москва, , 14:09 — REGNUM Центральному банку РФ стоит вспомнить об опыте ФРС США, которая даже в условиях усилившейся инфляции держала ставку на низком уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы о скором повышении ключевой ставки Банка России до 9,5%.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Что собирается сдерживать ЦБ? И без того не очень высокий совокупный спрос? Как бы повышением ключевой ставки мы, наоборот, не разогнали инфляцию! Ведь в условиях политики дорогих денег бизнесу труднее: кредиты становятся дороже, спрос падает. Не вызовет ли это, напротив, еще большее давление на инфляцию предложения? — сказал экономист. — Это хорошо понимает Федеральная резервная система США: даже в условиях заметно усилившейся инфляции она держала ставку на низком уровне!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, какая инфляция преобладает в России.

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