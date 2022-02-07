Архангельск, 7 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Архангельским врачам удалось восстановить лицо 34-летнему мужчине, получившему тяжелую травму на производстве.

Жан Эдуар Вюйар. Хирурги (фрагмент). 1914

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве, операция по спасению лица длилась более шести часов.

«Пациент поступил к нам с тяжелой сочетанной черепно-лицевой травмой, в результате которой были повреждены практически все кости лицевого скелета: лобная, скуловые кости, верхняя и нижняя челюсти, кости носа, — рассказала челюстно-лицевой хирург Юлия Фрезе. — При этом, никаких других серьезных повреждений туловища и конечностей мужчина не получил».

С помощью металлических пластин из титанового материала челюстно-лицевые хирурги воссоздали разрушенные костные структуры, тем самым восстановив внешний вид.

«В настоящее время на фоне проводимого лечения состояние пациента стабильное с устойчивой положительной динамикой. Однако работы еще предстоит много, — рассказывает Юлия Фрезе. — Налажено дыхание через нос, следующим этапом предстоит восстановить обычный прием пищи. Все еще велик риск поздних осложнений воспалительного характера. В отсроченном периоде планируется проведение корректирующих операций с эстетической целью».

По словам врачей, такие серьезные травмы случаются в регионе нечасто, 1−2 раза в год. Это, в основном, последствия тяжелых ДПТ и производственный травматизм.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские врачи спасли пациента с аневризмой аорты/