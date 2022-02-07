Москва, , 14:06 — REGNUM Симптомы «Омикрона» практически такие же, как и при других респираторных инфекциях. Об этом 7 февраля заявила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Тестирование, конечно, при респираторных проявлениях сейчас практически обязательно во всех случаях, потому что мы видим, что симптомы «Омикрона» практически те же, что проявляются при многих респираторных вирусных сезонных инфекциях. Отличить может только лабораторная диагностика», — заявила Руженцова.

«Пока человек не получил рекомендации от специалиста, необходимо принимать меры по снижению симптоматики — это обильное тёплое питьё, конечно, это могут быть жаропонижающие, если температура выше 38−38,5. А все остальные рекомендации будут даны уже врачом», — указала она.