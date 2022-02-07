Минск, , 14:06 — REGNUM Документ о том, что оппозиция в Белоруссии спонсируется бизнесменами из России, «которые бывают на приемах у российского президента» Владимира Путина, подготовил для своего коллеги из РФ белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил об этом 7 февраля в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube канала «Соловьев Live».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Более того, они у президента России, моего родного человека, на приеме бывают. И что мне делать?.. (оппозиционные телеграм-каналы) финансируются через определенные каналы российскими бизнесменами отдельными», — сказал он.

Также Лукашенко указал, что он намерен предоставить эту информацию российскому лидеру и передаст ее Путину, когда тот вернется из Китая.

«Вот вернется из Пекина брат старший, я подготовил информацию, вот прямо документ, который на меня пришел, я его в конверт, с моей резолюцией… Я отправлю Путину, пусть почитает», — пояснил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции республики Светлана Тихановская осталась должна государственному предприятию страны $15 тыс.