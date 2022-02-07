Кундуз, Афганистан, , 14:05 — REGNUM Должностные лица управления по делам беженцев афганской провинции Кундуз сообщили, что начался процесс распределения продуктов питания и предметов медицинского назначения среди более чем 1000 пострадавших семей в провинции.

Карта Афганистана. Провинция Кундуз TUBSE

Абдул Вали Мохаммади, директор по делам беженцев и репатриантов Кундуза, сообщил газете «8 Собх», что 1050 нуждающихся и пострадавших от гражданской войны семей получили продовольствие и медикаменты в центре и уездах Кундуза.

По словам Мохаммади, помощь включает муку, рис, масло, горох, сахар, соль и пакет лекарств на сумму 7600 афгани.

Мохаммади добавил, что помощь была распределена управлением по координации гуманитарной помощи в сотрудничества с управлением по делам беженцев Кундуза.