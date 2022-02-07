Актау, Казахстан, , 14:03 — REGNUM Сотрудники энергокомбината «МАЭК-Казатомпром» в городе Атау на западе Казахстана 7 февраля объявили забастовку. Об этом сообщает местное издание Inaktau.

Теофиль-Александр Стейнлен. Забастовка (фрагмент). 1910-е

«Работники сейчас вышли на мирный митинг. Мы ждём руководство у ТЭЦ-2. Будем стоять до тех пор, пока не удовлетворят наши требования», — рассказал один из протестующих журналистам.

Сообщается, что участники акции требуют повысить зарплату на 100%. Руководство компании предложило поднять оплату труда на 30%, но протестующие не согласны. Они привезли на место акции возле ТЭЦ-2 юрты.

Пресс-служба «МАЭК-Казатомпрома» распространяет заявление, что забастовка якобы является незаконной.

Стоит отметить, что сотрудники «МАЭК-Казатомпрома» начали требовать повысить им зарплату в конце января. Руководство предприятия, которое полностью находится в госсобственности, заявляет, что это невозможно, так компания должна в общей сложности более 14 млрд тенге (около $32 млн).