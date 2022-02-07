Набережные Челны, Татария, , 14:02 — REGNUM В городе Набережные Челны днем 7 февраля произошло аварийное отключение теплоснабжения в результате трещины на теплопроводе. Ремонтные работы ведутся на пересечении проспектов Автозаводской и Мира, вблизи торгового центра «Октябрьское», сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Тепло Stolica-s.su

На время ликвидации аварии без теплоснабжения остались 24 многоквартирных жилых дома с населением 11 446 человек, из них 5,4 тыс. детей, а также пять административных зданий, три поликлиники, две школы, и один детский сад.

Восстановительные работы планируют завершить к полуночи. К ликвидации аварии привлечены четыре единицы спецтехники и девять человек.

По прогнозам синоптиков, днем 7 февраля в городе Набережные Челны сохранится около 5 градусов мороза, к ночи похолодает до минус 10.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 18 января из-за аварии теплоснабжение было нарушено в 89 многоквартирных домах в городе Альметьевске.

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