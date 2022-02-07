Москва, , 14:01 — REGNUM Для прекращения деятельности американской компании Western Union — одной из крупнейших игроков на мировом рынке денежных переводов есть несколько причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Платёжный пункт Western Union Usien

«Первая и самая главная — низкая востребованность и спрос данного сервиса. На фоне высокой конкуренции с российскими банками объём у Western Union переводов внутри России резко упал в 2021 году.

Хотя компания и не раскрывает подробную информацию по объемам переводов внутри РФ, но по данным ЦБ России, за девять месяцев 2021 года в России было совершено переводов в целом на 42,3 трлн рублей, из них всего лишь 1,2% происходили с помощью Western Union, «Золотой короны», «Юнистрим», Contact и «Почты России».

Особенно после введения и распространения СБП (Система быстрых платежей) в секторе переводов внутри страны стали доминировать банки, особенно ПАО Сбербанк.

Конкуренция выросла и банки стали снижать комиссии за переводы с карты на карту, а Система быстрых платежей и вовсе позволила по номеру телефона переводить денежные средства между разными банками без комиссии.

И тут возникает вторая причина — в системе Western Union тарифы за переводы в банковские отделения невыгодные и могут составлять от 100 до 1000 рублей, а сами переводы могут происходить несколько дней. Так же часть отправляемой суммы теряется из-за невыгодного внутреннего обменного курса, если необходима конвертация.

Третья причина — в 2022 году ЦБ России ужесточит контроль за операциями внутри страны и запустит сбор данных у обо всех переводах между физическими лицами.

Это будет происходить с целью борьбы с нелегальными онлайн-казино, ухода от налогообложения части бизнеса, и работы криптообменников принимающим оплату на личные карты.

На фоне низкого объёма переводов внутри России Western Union проще отказаться от неприбыльного сервиса, чем соответствовать строгим требованиям Российского регулятора.

Хотя Western Union продолжит осуществлять трансграничные переводы как обычно, но думаю и тут в скором времени компания столкнётся с аналогичными проблемами.

Например недавно функцию перевода денежных средств по номеру телефона в страны СНГ ввели такие банки как «Тинькофф» и «Сбербанк», а в 2022 году к ним добавятся и другие такие как «Юнистрим», ДОМ. РФ и Московский кредитный банк.

На сегодняшний день объем рынка переводов денег из России трудовыми мигрантами внушителен и достигает несколько миллиардов долларов.

Перевод по номеру телефона очень популярен и пользуется большим спросом у клиентов так как не требует процесса заполнения сложных реквизитов как в системе Western Union, а средства переводятся и зачисляются мгновенно.

В итоге мы имеем, что основанная еще в далеком 1851 году как телеграфная компания Western Union была весьма популярны в странах бывшего СССР именно благодаря разветвленной сети агентов.

Однако время идёт и всё меняется. В наше время все больше переводов осуществляется онлайн, и нет необходимости посещения отделений банков и офисы агентов. А Система быстрых платежей (СБП) сделала сервис Western Union невыгодным и невостребованным.

И сейчас наблюдается тот момент, когда в конкурентной борьбе «невостребованное» уходит, уступая место более передовым, конкурентным и продвинутым технологиям», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, денежные переводы внутри России прекратит осуществлять с апреля текущего года сервис Western Union.

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