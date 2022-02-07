Красногорск, , 14:01 — REGNUM На территории подмосковного Красногорска планируется построить еще четыре поликлиники. Об этом 7 февраля заявил глава городского округа Дмитрий Волков на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поликлиника Yarregion.ru

По словам главы Красногорска, ввести объекты в эксплуатацию планируется не позднее 2024 года.

«У нас большие планы: до 2024 года построить ещё четыре поликлиники с посещаемостью свыше 1 тыс. мест», — сказал Волков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье планируется открыть 23 новых медучреждения