Красногорск, 7 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. На территории подмосковного Красногорска планируется построить еще четыре поликлиники. Об этом 7 февраля заявил глава городского округа Дмитрий Волков на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Поликлиника

По словам главы Красногорска, ввести объекты в эксплуатацию планируется не позднее 2024 года.

«У нас большие планы: до 2024 года построить ещё четыре поликлиники с посещаемостью свыше 1 тыс. мест», — сказал Волков.