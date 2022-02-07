Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Прокат российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине оценил американский актёр Алек Болдуин.

Алек Болдуин Gage Skidmore

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

«Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — написал Болдуин в Instagram.

По его словам, даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены вроде Валиевой показывают красоту в исполнении одного человека.

«Песня. Поэма. Живопись», — отметил актёр.

Как сообщало ИА REGNUM, Валиева выиграла короткую и произвольную программы на Олимпиаде и стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.

Читайте ранее в этом сюжете: Валиева выиграла произвольную программу в командном турнире на Олимпиаде