Атланта, США, 7 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Американская певица Билли Айлиш (Билли Айлиш Пайрат Бэрд О’Коннелл) приостановила выступление в Атланте (США), чтобы оказать помощь поклоннику. Соответствующую информацию опубликовало издание Complex 7 февраля.

Скриншот с YouTube Билли Айлиш

Известно, что исполнительница во время своего концерта заметила, что одному из зрителей в первых рядах трудно дышать, после чего потребовала сотрудников команды предоставить ему ингалятор. После этого инцидента девушка неоднократно просила фанатов соблюдать дистанцию на протяжении всего мероприятия.

Напомним, что в 2021 году Билли Айлиш выпустила новый альбом, получивший название Happier Than Ever. Пластинка стала вторым студийным проектом в дискографии певицы.