Москва, , 13:58 — REGNUM Делегация Казахстана рассчитывает подписать на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2022 году несколько стратегически важных соглашений с Россией. Об этом на встрече в Москве с советником президента РФ Антоном Кобяковым сообщил посол республики в России Ермек Кошербаев.

ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что Россия является стратегическим партнёром Казахстана. И в 2021 году товарооборот между государствами составил $24 млрд, что, по словам Кошербаева, является рекордным показателем.

«Делегация Казахстана планирует принять активное участие в ПМЭФ-2022, на полях которого будет подписан ряд стратегически важных соглашений между представителями наших стран», — добавил дипломат, слова которого приводит пресс-служба Росконгресса.

Он также подтвердил заинтересованность участия Казахстана и в других деловых мероприятиях, в том числе в Восточном экономическом форуме, Мировом энергетическом конгрессе, Петербургском международном юридическом форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15−18 июня 2022 года. В 2022 году страной-гостем ПМЭФ выступит Египет.

Напомним, в 2021 году за четыре дня работы Форум посетили свыше 13 500 участников из 141 страны, в том числе представители более 1000 организаций СМИ из 46 стран.