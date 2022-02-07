Пермь, , 13:58 — REGNUM В пермском крае готовится коллективный иск к туроператору, который не исполнил обязательства по не предоставившему предоставлению речных круизов на теплоходе «Урал» и не вернул туристам деньги за несостоявшиеся туры. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Речной теплоход Mike1979 Russia

В ведомство поступают жалобы от туристов из Прикамья и Екатеринбурга. Людям до сих пор не вернули деньги за сорванные речные круизы.

Туры на теплоходе приобретались потребителями в 2019 и 2002 годах. Однако речные круизы не состоялись, а туристам не были предложены альтернативные турпродукты. По информации Ростуризма, сведения о туроператоре исключены из Единого федерального реестра туроператоров 1 сентября 2020 года.

Ряд исков в защиту конкретных потребителей уже рассмотрены судами и удовлетворены. Роспотребнадзор предлагает туристам, чьи права были нарушены и еще не рассмотрены в судах, присоединиться к групповому иску.