Париж, 7 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Центральная лаборатория судебной полиции прибыла на станцию парижского метро Faidherbe-Chaligny, чтобы изучить странную жидкость, содержащуюся в обнаруженных пробирках с надписью «опасный вирус», сообщает Le Figaro.

Марина Захарова ИА REGNUM Париж

После проведенного учеными анализа выяснилось, что в этих флаконах находилось средство, не представляющее опасность.

Напомним, ранее на станции парижского метро обнаружили коробку с десятками флаконов, содержащих неопознанную жидкость. Станцию закрыли, а всех людей эвакуировали.