Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Ситуации вокруг Украины уделят большое внимание президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Белом доме, запланированной 7 февраля. Об этом сообщила журналистам высокопоставленная представитель американской администрации.

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Она подчеркнула, что у американского и германского лидеров очень насыщенная повестка. Ожидается, что Байден и Шольц обсудят взаимные обеспокоенности по поводу наращивания российских сил на границе Украины, дипломатическую деэскалацию и меры по сдерживанию дальнейшей «российской агрессии».

«В этой связи они также обсудят работу над пакетом действенных санкций, которые взыщут с России суровую цену, если она вновь вторгнется на Украину», — сказала представитель Белого дома.

Германии, напомнила она, принадлежит важная роль в переброске сил США на восточный фланг НАТО. Также Вашингтон продолжает тесно сотрудничать с Берлином на фронте санкций.

Представитель Белого дома выразила уверенность, что Германия разделяет «обеспокоенность российской агрессией». При этом у Берлина — лидерская роль в «нормандской четвёрке», которая работает над урегулированием конфликта на востоке Украины. Эта работа активизирована, на предстоящей неделе ожидаются новые контакты.

Чиновница добавила, что лидеры могут обсудить построенный, но ещё не запущенный газопровод «Северный поток — 2». Его не запустят, если произойдёт вторжение на Украину, такова позиция Вашингтона.

Также лидеры США и Германии должны обсудить предстоящее председательство Берлина в Группе семи с повесткой, которая включает борьбу с пандемией COVID-19, изменением климата, продвижение экономического процветания и укрепление международной безопасности, а также проблематику Западных Балкан и вызовы со стороны КНР.

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