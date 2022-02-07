Ульяновск, , 13:56 — REGNUM В Ульяновской области произошла ещё одна коммунальная авария. В Железнодорожном районе Ульяновска будет устранён порыв на 300-мм водоводе, сообщает администрация областного центра.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

ЧП произошло днём 7 февраля в районе дома № 10 по проезду Героя России Аверьянова. МУП «Ульяновскводоканал» подготовил технику и специалистов к устранению порыва на 300-мм водоводе.

В мэрии уточняют, что ремонтно-аварийные работы начнутся после демонтажа опоры ЛЭП и изолированного провода, который находится над местом утечки и мешает тяжёлой технике.

По данным администрации, муниципальное бюджетное учреждения «Дорремстрой» уберёт разлившуюся воду с проезжей части и обработает пескосоляной смесью участки на проспекте Гая, проездах Героя России Аверьянова, Автомобилистов и Обувщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, после полудня 26 января 2022 года в Димитровграде Ульяновской области из-за коммунальной аварии в зону отключения от холодной воды попали более 3,7 тыс. человек.

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