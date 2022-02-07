Сеул, , 13:58 — REGNUM Сеул и Вашингтон не рассматривают возможность развёртывания на юге Корейского полуострова дополнительных систем ПРО THAAD. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя министерства обороны Южной Кореи Пу Сын Чхана.

Противоракетный комплекс THAAD U.S. Embassy Jerusalem

«США и Корея не рассматривают возможность дополнительного развертывания, — сообщил представитель министерства. — В настоящее время военные разрабатывают собственную систему перехвата L-SAM для создания многоуровневой системы противоракетной обороны».

Известно, что данное замечание Пу Сын Чхан сделал после сообщения СМИ о том, что южнокорейским вооружённым силам необходимо приобрести собственную батарею ПРО THAAD отдельно от той, которая в настоящее время находится под управлением вооружённых сил США в Южной Корее (USFK).

Отметим, что система ПРО THAAD стала горячей темой в предвыборный период.

Кандидат в президенты Южной Кореи от основной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль сообщил о необходимости развернуть дополнительные системы ПРО THAAD после серии ракетных испытаний КНДР.

В тоже время кандидат от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён предостерёг от развёртывания систем, предупредив о том, что это может вызвать сопротивление со стороны Китая, крупнейшего торгового партнёра Южной Кореи.