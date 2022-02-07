Москва, 7 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Вопрос увеличения поставок газа из России в Венгрию находится в стадии обсуждения, заявил 7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Эти вопросы находятся в стадии обсуждения. Президент всегда в контакте находится с (главой Газпрома Алексеем) Миллером по таким важным вопросам. Эти вопросы на стадии обсуждения», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, 1 февраля в ходе встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Кремле президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря заключённым в 2021 году с российской стороной долгосрочным контрактам (до 2036 года), Венгрия покупает у России природный газ по цене, которая в пять раз ниже рыночной.

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