Мурманск, 7 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Мурманской области коечный фонд для ковид-пациентов за неделю вырос на 200 мест. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил глава регионального минздрава Дмитрий Панычев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM В маске

«У нас незначительно подросло число госпитализированных, большинство из них — невакцинированные пациенты, — отметил чиновник. — На прошлой неделе мы развернули дополнительно 200 коек, сейчас коечный фонд составляет 1152 койки, свободных мест достаточно».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 171 905 носителей коронавируса.