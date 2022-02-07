Омск, 7 февраля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки выявили 2273 носителя коронавируса, госпитализировали 118 человек (6 февраля — 89). Об этом ИА REGNUM сообщили 7 февраля в федеральном оперштабе.

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За весь период пандемии в Омской области было подтверждено 155 885 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 133 242 человека (+315 за сутки).

Жертвами коронавирусной инфекции в Омской области за сутки стали 14 человек, за всё время — 3634.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в регионе было выявлено 2187 носителей коронавируса, выздоровели 502 человека, скончались 15 ковид-пациентов.