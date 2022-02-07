Златоуст, Челябинская область, , 13:52 — REGNUM В Златоусте Челябинской области задержана жительница Уфы, подозреваемая в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!



По данным полиции, эта гражданка похитила у пожилых людей более 400 тыс. рублей. Она звонила им, представлялась попавшей в ДТП родственницей, а затем просила денег на якобы операцию для «пострадавшего».

Жертвами гражданки 1996 года рождения стали три пенсионерки. Ещё одна — 84-летняя женщина — уже приготовила миллион рублей, но злоумышленницу поймали.

Часть похищенного — 60 тысяч рублей — у дамы изъяли. Суд отправил её в СИЗО.