Москва, , 13:52 — REGNUM В России преобладает инфляция предложения, и поэтому попытки сдержать ее с помощью повышения ключевой ставки обречены на неудачу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы о том, что 11 февраля ключевая ставка вырастет до 9,5%.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Инфляция бывает двух видов: спроса и предложения (или издержек, как её часто называют). И если с первой можно вполне эффективно бороться повышением ключевой ставки, то со второй всё значительно сложнее. Ужесточение денежно-кредитной политики сдерживает совокупный спрос, стимулирует участников рынка больше к накоплениям, нежели покупкам. Вклады становятся доходнее, а кредиты — дороже. Сдерживание спроса ведёт к сдерживанию инфляции. И если в первые месяцы после пандемии у нас действительно преобладала инфляция спроса — сказался так называемый эффект отложенного спроса, то сейчас его уже нет! — сказал Ковригин. — В России явно преобладает инфляция предложения. Плюс к этому заметный рост цен на энергоносители на международном рынке, которые для многих являются статьёй издержек».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал о том, будет ли ЦБ РФ повышать ключевую ставку.

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