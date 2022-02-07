Красногорск, , 13:51 — REGNUM В 2022 году на территории Подмосковья планируется открыть 23 медицинских учреждения. Об этом 7 февраля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

«Мы продолжаем программу строительства и капремонта медучреждений. 23 новых медицинских объекта, включая 12 поликлиник, мы должны открыть в 2022 году», — сказал Воробьев.

Также глава региона призвал тщательнее подбирать застройщиков медобъектов и активнее контролировать строительные работы.

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