Москва, , 13:50 — REGNUM Риторика Центрального банка РФ свидетельствует о том, что регулятор действительно повысит ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы экспертов Сбербанка о том, что данный показатель будет повышен до 9,5%.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К сожалению, по прогнозу большинства экспертов, ЦБ действительно повысит ключевую ставку. Об этом свидетельствует риторика представителей регулятора. Так, ещё ранее Эльвира Набиуллина допускала кратковременное резкое увеличение ставки в декабре. Но в том месяце этого не произошло. А все предыдущие попытки сдержать инфляцию оказались провальными — цены продолжают расти», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что к концу 2022 года ЦБ РФ сможет снизить индекс потребительских цен до 5%.

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