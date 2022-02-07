Москва, 7 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Риторика Центрального банка РФ свидетельствует о том, что регулятор действительно повысит ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы экспертов Сбербанка о том, что данный показатель будет повышен до 9,5%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«К сожалению, по прогнозу большинства экспертов, ЦБ действительно повысит ключевую ставку. Об этом свидетельствует риторика представителей регулятора. Так, ещё ранее Эльвира Набиуллина допускала кратковременное резкое увеличение ставки в декабре. Но в том месяце этого не произошло. А все предыдущие попытки сдержать инфляцию оказались провальными — цены продолжают расти», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что к концу 2022 года ЦБ РФ сможет снизить индекс потребительских цен до 5%.