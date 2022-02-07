Баку, , 13:50 — REGNUM Власти Армении пообещали предоставить Азербайджану данные о местах массовых захоронений в обмен на передачу Баку Еревану восьмерых армянских военных. Об этом 7 февраля сообщает азербайджанская государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«В обмен на передачу азербайджанской стороной восьми армянских военнослужащих другой стороне, армянская сторона должна предоставить азербайджанской стороне информацию о военнослужащих и гражданских лицах Азербайджана, убитых в первой армяно-азербайджанской войне и предполагаемо захороненных в местах массового захоронения, а также информацию о подобных местах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее восемь армянских военнослужащих возвратил на родину Азербайджан.