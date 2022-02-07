Москва, , 13:49 — REGNUM Сегодня, 7 февраля, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали понижательную динамику, снизившись на 1,2%, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Нефтедобыча Commoditiestrading.it

«Это после роста 4 февраля на 2,5%, до максимального уровня с сентября 2014 года, отметки $93,70 за баррель Brent, выглядит как временный коррекционный откат, после которого рост в направлении $100 за баррель продолжится.

Очень примечательно, что сценарий «нефть по $100» был запущен 4 февраля пробоем важнейшей зоны сопротивления в $91,00−92,00 за баррель нефти марки Brent, без явных триггеров.

Ранее, единственным реальным фактором, который мог бы спровоцировать это событие, называлось «вторжение» России на Украину, с последующим введением санкций, которые бы могли замедлить поставки российской нефти на мировой рынок.

Но, как теперь видно, крупные спекулянты, сделавшие очень большие «ставки» на рост цен на нефть к $100 за баррель Brent, решили не дожидаться информационных триггеров, а действовать самостоятельно.

Теперь можно констатировать, что самое главное уже сделано, трехзначные цены по нефти лишь вопрос ближайших нескольких недель.

Но особенно интересным становится вопрос о том, до каких уровней нефть может вырасти если военная фаза на российско-украинской границе все-таки случится.

Сегодня, цены на нефть в моменте поднимались еще выше уровней 4 февраля до $93,98 за баррель Brent, после чего отскочили к $92,20 за баррель.

Конечно, после пробоя такого важного уровня, рынку нужно немного отдохнуть, так что торги 7 февраля вероятно так и пройдут в диапазоне $92,00−94,00 за баррель Brent.

Но уже завтра, 8 февраля, рост к следующей промежуточной цели $94,50−95,00 за баррель возобновится», — полагает эксперт.

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