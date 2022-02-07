Панама, , 13:47 — REGNUM Согласно отчету министерства здравоохранения Панамы, спустя месяц после начала процесса вакцинации от COVID-19 детей от пяти до 11 лет по всей стране на сегодняшний день более 27% детского населения уже получили первую дозу препарата американской компании Pfizer. Об этом пишет Prensa Latina.

Корабль под флагом Панамы Adam Jones

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Целевое население, подлежащее вакцинации, составляет 515 487 детей.

Представители здравоохранения отметили, что до начала учебного года родители должны сделать своим детям вторую дозу вакцины от COVID-19.

В министерстве также напомнили, что программа иммунизации продолжается в течение недели в больницах, поликлиниках и специальных пунктах, созданных, в частности, в наиболее важных торговых центрах.

Учебный год на территории Панамы начнётся 7 марта в очной форме.