* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 7 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Семья певца Мусы Шахинаподтвердила Afghanistan International, что певец был освобожден из тюрьмы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан

Шахин был задержан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во 1 февраля при следовании по маршруту Кабул — Герат. В тот день Шахин планировал выехать в Иран.

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Муса Шахин написал много стихов, описывающих Панджшер, провинцию, оказавшую наибольшее сопротивление силам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Произвольное задержание людей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвало протесты общественности и международных организаций.

Несколько участниц протестов и журналистов были недавно арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без объяснения причин. Некоторых журналистов отпустили, но протестующие до сих пор находятся под стражей.

Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно подчеркивали, что их силы не имеют никакого отношения к арестам гражданского населения.