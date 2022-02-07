Москва, , 13:46 — REGNUM Вынесен приговор бывшему главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову. Его признали виновным в растрате и приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в Преображенском суде Москвы. Его подельник — экс-депутат района Акиф Балаханов получил три года условно.

Суд Marco Verch Professional Photographer and Speaker

«Джелилову суд назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а Балаханову — три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — цитирует пресс-секретаря суда ТАСС.

Ранее Джелилову было вынесено наказание в виде шести лет колонии общего режима по шести эпизодам растраты. Бывший чиновник в 2015 году незаконно раздал в собственность своим родственникам земельные участки площадью шесть гектаров вдоль федеральной трассы «Кавказ» на сумму около 8,7 млн рублей.

Напомним, экс-глава Дербентского района был задержан и этапирован для следствия в Москву в апреле 2019 года.

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