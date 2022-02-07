Пекин, 7 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Победительницей в женской индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине стала немецкая биатлонистка ДенизеХеррман. Об этом 7 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Херрман преодолела дистанцию в 15 км за 44 минуты 12,7 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.

Второе место заняла французская спортсменка Анаис Шевалье-Буше, которая также допустила один промах и уступила победительнице 9,4 секунды. Замкнула тройку Марте Рёйселанд из Норвегии, у которой два промаха и 15,3 секунды отставания.

Среди российских биатлонисток лучшей стала Кристина Резцова, которая заняла девятое место. Светлана Миронова стала 23-й, ЕвгенияБуртасова — 77-й, Ульяна Нигматуллина — 78-й.