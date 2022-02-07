Эль-Хасака, Сирия, , 13:45 — REGNUM Вооружённые сил Турции атаковали позиции Рабочей партии Курдистана (признана турецкими властями террористическим движением) на севере Сирии в понедельник, 7 февраля. Об этом сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на официальное заявление минобороны Турции.

Военнослужащий армии Турции ResoluteSupportMedia

В сообщении военного ведомства отмечается, что в операции были задействованы подразделения армейского спецназа.

«Нашим бойцам спецназа удалось нейтрализовать восемь террористов Рабочей партии Курдистана/Отрядов народной самообороны, готовившихся к атакам в районах проведения операций «Источник мира» и «Щит Евфрата» на севере Сирии», — сообщили в минобороны Турции.

Позднее в ведомстве сообщили о том, что двое бойцов Рабочей партии Курдистана были убиты при попытке покинуть в район проведения военной операции турецкой армии.