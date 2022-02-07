Курск, 7 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки был госпитализирован 51 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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7 февраля зарегистрирован 791 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на 32 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 91 тыс. 605 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 82 тыс. 906 пациентов, в том числе 258 — за последние сутки.

Всего скончались 2207 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.