Вашингтон, 7 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Lil Durk (Дёрк Бэнкс) поделился датой премьеры новой пластинки. Соответствующая информация появилась на странице музыканта в Instagram 7 февраля.

Скриншот YouTube Lil Durk

https://www.instagram.com/p/CZqiPBwOvDX/

По словам артиста, его новый альбом под названием «7220» будет официально опубликован 22 февраля 2022 года. Примечательно, что на эту же дату запланирована премьера проекта Donda 2 от Канье Уэста (Йе).

Напомним, что за свою карьеру Lil Durk выпустил шесть сольных студийных альбомов. Будущая пластинка станет седьмой в дискографии рэпера.