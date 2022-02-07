Приштина, , 14:27 — REGNUM Сепаратистское правительство в Приштине выдвинуло четыре условия для организации голосования на парламентских и президентских выборах в Сербии 3 апреля на территории Косово и Метохии. Соответствующий документ представил 6 февраля посреднику ЕС в переговорах Белграда и Приштины Мирославу Лайчаку глава косовской делегации Бесник Бислими.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В соответствии с документом, Приштина требует, чтобы голосование проходило исключительно под эгидой Канцелярии по связям с Сербией в Косово, сообщил портал Demokracia.com.

Второе условие — проведение выборов и подсчёт голосов на избирательных участках будет контролировать миссия ОБСЕ. Третье — сербским политическим партиям и политикам нужно запретить проведение предвыборной кампании на территории Косово и Метохии.

Последнее, четвертое условие Приштины относится к тому, что гражданам Косово, проживающим в Сербии, нужно обеспечить такие же условия участия в выборах, организуемых сепаратистами.

Напомним, что ранее сепаратистские власти в Приштине отказались организовать для сербов, проживающих в крае, голосование на референдуме об изменении конституции Сербии 16 января.