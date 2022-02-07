Тюмень, 7 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2021 году участниками дорожно-транспортных происшествий во дворах домов стали 47 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Мвд.рф Осторожно дети

Отмечается, что тюменские дети чаще всего попадают под автомобили во дворах в понедельник, вторник и субботу. Самое аварийное время для них — с 15:00 до 19:00.

В 2021 году в тёмное время суток участниками аварий стали 26 детей-пешеходов. Двое из них погибли, 24 ранены. Все пострадавшие дети переходили дорогу без световозвращающих элементов, отметили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под Тюменью школьница из села Успенка на автомобиле «Черри» врезалась в опору освещения на 295-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень.