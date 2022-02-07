Барнаул, 7 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где из-за «Омикрона» ежедневно выявляют уже более 3,5 тысяч новых носителей коронавируса, растет заболеваемость и внутри медицинских коллективов. Сегодня, 7 февраля, об этом стало известно на оперативном совещании, которое провел губернатор Виктор Томенко. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Серьезная ситуация сложилась в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Славгороде и ряде районов края.

«Мы где-то частично, а где-то и полностью в этих учреждениях переформатируем коллективы. При этом еще и оказываем помощь в неотложном формате», — отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

В Барнауле разгрузить объемы работ в поликлиниках помогает Диагностический центр. Уже удалось разгрузить работу поликлиники №1: 30 пациентов были перевезены автобусом на прием к врачам Диагностического центра.

Более низкими темпами, чем в амбулаторном сегменте, растет загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях. На сегодня занято 81% коек, прирост за прошлую неделю на 305 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает ухудшаться. По состоянию на 7 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2238 человек (+30 за сутки).

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