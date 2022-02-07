Красногорск, 7 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Главное управление территориальной политики Подмосковья планируется реорганизовать в министерство. Об этом 7 февраля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы главное управление территориальной политики повысим до статуса министерства», — сказал Воробьев.

По мнению главы региона, таким образом удастся улучшить систему взаимодействия с муниципальными образованиями области.