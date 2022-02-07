Архангельск, 7 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В 2022 году в Архангельской области в рамках региональной программы газифицируют более двух тысяч индивидуальных жилых домов в 44 населенных пунктах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ulgov.ru Газификация населённых пунктов Мелекесского района Ульяновской области

Помимо региональной, в Архангельской области действует инвестиционная программа газификации ПАО «Газпром». В планах компании — до 2025 года вложить 3,8 миллиарда рублей в строительство 290 километров газопровода, в возведение и реконструкцию девяти газораспределительных станций.

«Это позволит обеспечить газом тысячи домов и квартир, а также десятки крупных потребителей, например, Савинский цементный завод, Архангельский ЦБК и Северодвинскую ТЭЦ-1», — отметил губернатор области Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2025 года в 35 регионах России будет завершена сетевая газификация.