Буэнос-Айрес, 7 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес совершит свой первый визит на Барбадос, что станет последним этапом международной поездки, в ходе которой он побывал в России и Китае. Об этом пишет Prensa Latina.

Twitter.com/alferdez Альберто Фернандес

Фернандес намерен провести встречу с премьер-министром Барбадоса Мией Моттли, с которой он рассмотрит вопросы двусторонних отношений.

В рамках временного председательства Аргентины в Сообществе государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) Фернандес обсудит с Моттли и другие региональные вопросы, такие как COVID-19 и борьба с изменением климата.

«Карибский бассейн переживает очень тяжелые времена в связи с изменением климата. Это очень трагическая проблема, и я хочу, чтобы в мой срок президентства СЕЛАК уделил ей особое внимание, потому что в плане климата происходят невероятные вещи», — сказал Фернандес.