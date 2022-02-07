Москва, 7 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Москве грузовой автомобиль перевернулся на Московской кольцевой автодороге. Об этом 7 февраля сообщили в департаменте транспорта столицы.

Mytaganrog.com ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 24-м километре автодороги на развязке с Каширским шоссе. Причина аварии пока не называет. Перевернувшийся самосвал частично блокировал движение на внутренней стороне МКАД, для проезда доступны две полосы.

На месте работают оперативные службы. В департаменте призвали водителей по возможности объезжать проблемный участок.