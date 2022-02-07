Песков призвал перепроверить данные об увольнении учителя за стихи Хармса
Москва, 7 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Прежде чем делать окончательные выводы или давать комментарии об увольнении в Санкт-Петербурге учителя за чтение школьникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, необходимо разобраться в ситуации. Об этом 7 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Он добавил, что сейчас появляется «такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее — дело незавидное».
Что касается необходимости оценок школьной программы по литературе с точки зрения патриотичности авторов, то пресс-секретарь российского лидера посоветовал обратиться с этим вопросом в профильное ведомство — Минпросвещения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее педагог-организатор Серафима Сапрыкина из гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга рассказала в соцсети, что в конце декабря 2021 года директор гимназии Светлана Лебедева вынудила её уволиться из учебного заведения после того, как руководству школы стало известно, что Сапрыкина читала десятиклассникам стихи Даниила Хармса и Александра Введенского.
По выражению директора, пишет Сапрыкина, эти люди «были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления», и их стихи можно обсуждать только «на ваших богемных кухнях».
Эта история вызвала заметный резонанс в соцсетях и СМИ. К ней подключился и оппозиционный депутат Заксобрания.