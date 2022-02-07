Москва, 7 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Прежде чем делать окончательные выводы или давать комментарии об увольнении в Санкт-Петербурге учителя за чтение школьникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, необходимо разобраться в ситуации. Об этом 7 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Национальная Электронная Детская Библиотека Даниил Хармс (1905–1942). Известнейший поэт-обэриут. Хармс сочинил множество забавных историй и стихов, он по праву считается одним из лучших поэтов для детей

«Нужно сначала выяснить, так это было или не так это было», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Он добавил, что сейчас появляется «такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее — дело незавидное».

«Нужно сначала всё-таки всё переподтверждать», — сказал Песков.

Что касается необходимости оценок школьной программы по литературе с точки зрения патриотичности авторов, то пресс-секретарь российского лидера посоветовал обратиться с этим вопросом в профильное ведомство — Минпросвещения.

«Вопрос достаточно сложный», — считает Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее педагог-организатор Серафима Сапрыкина из гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга рассказала в соцсети, что в конце декабря 2021 года директор гимназии Светлана Лебедева вынудила её уволиться из учебного заведения после того, как руководству школы стало известно, что Сапрыкина читала десятиклассникам стихи Даниила Хармса и Александра Введенского.

По выражению директора, пишет Сапрыкина, эти люди «были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления», и их стихи можно обсуждать только «на ваших богемных кухнях».

Эта история вызвала заметный резонанс в соцсетях и СМИ. К ней подключился и оппозиционный депутат Заксобрания.