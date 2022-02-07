Москва, 7 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Кремле не воспринимают петицию об отставке главы Чечни Рамзана Кадырова всерьез, поскольку голосование на платформе Change.org обезличенно и может быть накручено ботами. Об этом 7 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Там (на платформе Change.org) обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому», — сказал Песков.

Он также добавил, что в администрации президента следят за реакцией руководства Чечни на разговор президента России Владимира Путина с Кадыровым.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 2 февраля доложил о социально-экономической ситуации в республике.

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