Ижевск, 7 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Удмуртии в отношении троих молодых людей, один из которых несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело по статье о легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате преступления. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

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Признаки преступления в действиях подозреваемых выявлены в ходе расследования уголовного дела в отношении группировки, в состав которой входят 13 человек, обвиняемых в участии в преступном сообществе, организованном для сбыта наркотиков на территории республики.

По версии следствия, с июня по сентябрь 2021 года подозреваемые с использованием программы персональной связи в сети интернет производили закладки наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах для дальнейшего незаконного сбыта в Удмуртии. В качестве оплаты за наркотики поступала криптовалюта Bitcoin. Средства аккумулировались на созданных подозреваемыми обезличенных электронных счетах, затем за счет электронной операции конвертировались в российские рубли. Полученные средства подозреваемые зачисляли на собственные банковские счета и распоряжались или по своему усмотрению. Сумма легализованных средств от преступной деятельности составила около 650 тыс. рублей.

В настоящее время проводится необходимый комплекс мер для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, иркутские майнинговые фермы всё чаше становятся объектом посягательств злоумышленников. Только за 2021 год полицию Приангарья обратилось порядка 350 владельцев «асиков». Как пояснил начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Жбанов, оперативники и сотрудники наружных служб полиции работали над установлением как отдельно взятых преступников, так и организованных групп. Всего в прошлом году задержано 66 предполагаемых похитителей оборудования, ликвидирована деятельность шести преступных групп.

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