Казань, 7 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В столице Татарии сотрудники полиции задержали несколько человек, подозреваемых в мошенничестве под предлогом выплаты компенсации за ранее понесенный ущерб от покупки биологически активных добавок. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Анонимный звонок

На след злоумышленников правоохранители вышли в декабре 2021 года. Мошенники обзванивали жителей России из частного дома. В ходе оперативных мероприятий были задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и трое соучастников. Еще одного сообщника объявили в федеральный розыск.

Подозреваемые обзванивали граждан и предлагали им компенсации за приобретенные ранее непригодные препараты. Для получения выплат требовалось оплатить страховку, комиссию, услуги по оформлению документов. Организаторы преступной схемы предоставляли исполнителям телефоны и сим-карты, а также списки граждан для «обзвона». Каждый из исполнителей получал вознаграждение в виде 25% от суммы полученных от потерпевших денежных средств.

«На сегодняшний день общая сумма ущерба превышает 11 миллионов рублей. В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один из сообщников находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, еще один — под домашним арестом», — уточнила официальный представитель МВД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января жителю Казани позвонила женщина и поинтересовалась о приобретении им лечебного прибора за 15 тыс. рублей. Услышав положительный ответ, аферистка рассказала о прошедшем суде, после которого всем покупателям выплачивается компенсация за некачественный товар.

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